Brutal doble atropello sobre una mujer reabre el debate en torno a la moral en China

Según publica The New York Times, los ciudadanos chinos no ayudan a víctimas de atropello debido a un caso de 2006, cuando un hombre colaboró a una víctima y terminó pagando los costos del tratamiento, pues fue acusado de ser el responsable del accidente. “El problema no es sólo que haya habido un atropello, la discusión viene porque todas las personas que lo presenciaron no hicieron nada por ayudar a la víctima“, señala Zhang Xuebing, abogado y antiguo profesor de la Universidad de Ciencias Políticas de Shangai.