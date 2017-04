Bruselas: el 'blockchain' choca con la normativa de datos

El nuevo reglamento de protección de datos no ha entrado todavía en vigor y ya asoman algunas grietas. Es el caso de su relación con el 'blockchain' (cadena de bloques), una tecnología disruptiva que gana peso cada día y que está transformando los procesos de negocios en general y los servicios financieros en particular. Una revolución que no termina de maridar con el derecho al olvido que recoge el nuevo reglamento europeo.