Bruselas pone en marcha una legislación para proteger a los denunciantes de corrupción

La nueva directiva europea convertirá en papel mojado la Ley española actualmente en tramitación, que todavía no se ha sometido a votación en el Congreso. La nueva Directiva europea para la protección de los denunciantes, que hará pública hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, protegerá a los trabajadores de ser despedidos o degradados por divulgar información en aras del interés público. Al mismo tiempo, las empresas no podrán demandar a los denunciantes por incumplimiento de contrato u otras reglas de no divulgación.