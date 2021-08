Bruselas lanzará a finales de año su propuesta de tasa digital más allá del futuro sistema global de tributación de la OCDE

La Comisión Europea se está cansando de esperar el resultado final del acuerdo global del impuesto de sociedades impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Según informa Efe, la CE presentará antes de finales de año su propuesta para legislar en torno a una tasa digital en la Unión Europea, independientemente de que triunfe, o no, el acuerdo para un sistema de tributación a nivel mundial. "No esperaremos para siempre. No esperaremos si no hay acuerdo en octubre, pero confiamos en que habrá un acuerdo",