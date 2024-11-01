Bruselas investiga a Google por usar contenido online sin permiso para entrenar su IA

La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio formal para evaluar si Google ha infringido las normas de competencia de la UE al utilizar el contenido de editores web, así como subido a la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, con fines de inteligencia artificial (IA).
| etiquetas: google , ia , bruselas
El nazi de Musk está enrabietado porque le están haciendo rascarse el bolsillo, diciendo gilipolleces sobre censura y no sé qué mierdas.
Me parece de puta madre.
A ver si van igual de a saco contra los demás, tipo Meta, Apple, Microsoft, Amazon o Grok (a este último tienen que ponerlo bien en vereda).
Pero por otro lado, no veo inconveniente en que se genere conocimiento de datos dispersos.