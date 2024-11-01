edición general
Bruselas investiga a Google por usar contenido online sin permiso para entrenar su IA

Bruselas investiga a Google por usar contenido online sin permiso para entrenar su IA

La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio formal para evaluar si Google ha infringido las normas de competencia de la UE al utilizar el contenido de editores web, así como subido a la plataforma de intercambio de vídeos YouTube, con fines de inteligencia artificial (IA).

No solo de webs si no también de canales de radio ahora que son dofitslew, de televisión, etc... La fuente para estas IA's no solo es prensa y web, si no cada vez más cualquier medio que pueda dar información de lo que sea.
#5 Grahml
La UE va a saco a joder a los tecnooligarcas lamenabos de Trump.

El nazi de Musk está enrabietado porque le están haciendo rascarse el bolsillo, diciendo gilipolleces sobre censura y no sé qué mierdas.

Me parece de puta madre.

A ver si van igual de a saco contra los demás, tipo Meta, Apple, Microsoft, Amazon o Grok (a este último tienen que ponerlo bien en vereda).
Gry #4 Gry
Y también todo lo que ha escrito alguna vez alguien en su buscador.
pitercio #1 pitercio
También Trump utiliza contenido sin permiso para entrenar a Kallas y Frauden Lying :troll:
#2 ombresaco
Por un lado google es el primero que pone trabas al scrapeo de sus webs, así que entran ganas de alegrarse.

Pero por otro lado, no veo inconveniente en que se genere conocimiento de datos dispersos.
