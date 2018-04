Bruselas dice que "la euroorden funciona" y pide "no generalizar ni dramatizar" sobre procedimientos en curso. El portavoz de la Comisión Europea ha afirmado que la euroorden es un instrumento que "funciona porque hablan los jueces y cuando hablan los jueces los Ejecutivos se callan". Ante quienes opinan que el sistema no está funcionando, ha señalado que "no hay que generalizar ni dramatizar procedimientos que están en curso".