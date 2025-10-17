edición general
Bruselas desautoriza el control de alquileres de Sánchez

Bruselas ha lanzado una advertencia clara en contra de la política de control de rentas que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez, apuntando que esas medidas podrían tener efectos contraproducentes. La Comisión Europea pone de relieve que intervenciones como el congelamiento o topes indiscriminados de rentas pueden distorsionar la oferta de vivienda en alquiler, reducir incentivos a los propietarios, generar mercados paralelos o agravar el desabastecimiento de viviendas disponibles y advierte que esas medidas proteccionistas suelen tener efectos

HeilHynkel
Después de bailarle el agua a los fabricantes de armas de EEUU, no va ahora Bruselas a ponerse tonta con Blackrock.
aPedirAlMetro
Bruselas no ha desautorizado nada, bulo de idealista.
Cuñado
#4 En la primera página del documento: The views expressed in this paper are solely those of the author(s) and should not be considered as representative of the European Commission’s official position.

En fin. Qué esperar de una basura especuladora y cartelizada como idealista...
elsnons
Se perdió una buena oportunidad con Sareb para poner todo su parque de vivienda en alquiler social y asequible.
endy
Los políticos la única oferta que conocen es la de las comisiones. Lo de oferta y la demanda del mercado es algo que a ellos no les afecta.
davidvsgoliat
Pues nada. Habrá que recurrir a los fundamentos más primigenios de la UE y sacar las guillotinas.
Chinchorro
Bulo.
