Bruselas afea que España limite el delito de corrupción a empresas y no a las organizaciones no lucrativas

La Comisión Europea ha afeado este viernes que España castigue por ley la corrupción y las ventajas indebidas de las empresas pero no en el caso de las organizaciones no lucrativas como puedan ser las fundaciones.En un informe para evaluar su aplicación en los Veintiocho, el Ejecutivo comunitario afea que España, Alemania, Finlandia y Austria limiten "el alcance" del delito a las empresas en lugar de extenderlo a las entidades del sector privado.Así, la Comisión recuerda que "las organizaciones no lucrativas son parte del sector privado"