Bronca a gritos entre Trapote, dueño de la Sala Barceló, y Rubén Sánchez, de Facua, en 'Las Cosas Claras'

La fiesta del Teatro Barceló sigue cuatro días después. Los brasas no se apagan y amenazan con que se avive. El programa de Televisión Española 'Las Cosas Claras' ha hecho coincidir al empresario del teatro, Pedro Trapote, y al secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, que se han enzarzado en pleno directo. Sánchez no se quedó rezagado en el asunto. "Hay unos hechos absolutamente claros, repetir que tiene autorización en su local no sirve de nada cuando desde junio del año pasado no se pueden autorizar eventos con baile, esto era un baile"