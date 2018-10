Brieva, el primer pueblo poético del mundo

En un pueblo segoviano de menos de cien personas se ha celebrado un festival de poesía. Y ha sido toda una revolución En Brieva, cerca de Segovia, ochenta personas “abarcan multitudes”, como diría Walt Whitman. Y sí: todo allí es poesía. Pero antes de explicar por qué es el primer pueblo poético de España, hay que entender su situación: localizado en la sierra, en este pequeño lugar –parecido al de la mítica película Amanece que no es poco–, quien no sabe de filosofía sabe de cine. Y quien no sabe de cine sabe de cualquier otra materia.