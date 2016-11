Brexit: Reaccionarios y sentimentales: el pasado vuelve a ser sexy

5 meneos 34 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

4 1 5 K -29 cultura

En su libro más reciente, 'The Shipwrecked Mind' ('La mente naufragada'), que el año que viene publicará en castellano la editorial Debate, Mark Lilla se pregunta por el encanto del pensamiento reaccionario. Ante todo, dice, el reaccionarismo no es una forma de conservadurismo. El pensamiento conservador no pretende regresar al pasado, simplemente tiene un miedo razonable a los cambios abruptos y piensa que la mejor manera de gestionar la sociedad es mediante reformas lentas, graduales, que adapten al ser humano a los cambios ineludibles.