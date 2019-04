El "brexit" se pospone hasta el 31 de octubre

Se trata de un término intermedio entre lo que se pedía desde Francia o Reino Unido y lo que pedía Tusk. De no llegar a un acuerdo de salida antes del 22 de Mayo, Reino Unido tendría que participar en las elecciones europeas y renovar sus representates para poco tiempo después tener que salir, o revocar dicha salida. Si no participan en los comicios para elegir sus representas en Europa la salida será automática el 1 de Junio. Se espera que Reino Unido no interfiera en decisiones importantes.