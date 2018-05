'Brexit es un desastre': los expertos debaten los últimos datos económicos [ing]

Dos ex miembros del comité de fijación de tasas de interés del Banco de Inglaterra examinan por qué el crecimiento del Reino Unido está por detrás de sus rivales de la UE.Una gran preocupación es que la inversión empresarial disminuyó un 0,2% entre los últimos tres meses de 2017 y el primer trimestre. Las empresas no van a invertir cuando no tienen idea de qué forma adoptará Brexit y, en particular, qué sucederá en relación con la frontera irlandesa. Deberíamos esperar que este declive continúe, lo que será malo para la productividad británica.