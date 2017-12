Brexit: el acuerdo de May con la UE no es vinculante, dice David Davis[eng]

El secretario del Brexit, David Davis, describió el acuerdo alcanzado por Theresa May para pasar a la próxima fase de las conversaciones del Brexit como una "declaración de intenciones". Dijo que no era "jurídicamente exigible" y que si el Reino Unido no lograba un acuerdo comercial con la UE, no pagaría su factura de divorcio -- Traducción en comentarios - -