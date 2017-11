Un breve homenaje a Chiquito de la Calzada: El jánder

Como todos sabemos que Chiquito es un icono no solo de este sórdido y particular universo, sino del Universo con mayúsculas, yo no dejo de pensar en esos ínclitos versos de Vainica Doble que dicen: “Un día vas a pegarte un susto/ Vas a darnos un disgusto”. No nos engañemos, Chiquito está mayor y, por desgracia, no es invulnerable. Por ese motivo, quiero escribir una breve anécdota, a modo de homenaje, para que veáis que, a pesar de ser un pequeñarra, la sombra de Chiquito es alargada y alcanza a todos los estratos de la sociedad.