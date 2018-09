Breve crónica de la corrupción en España

No hay día en que no salga a la luz un escándalo de corrupción en nuestro país. La sociedad ha dado muestras de hartazgo ante el aprovechamiento personal por parte de unos pocos de sus puestos públicos privilegiados. Sin embargo, no es algo solo de ahora. El problema de la corrupción en España hunde sus raíces en muchos siglos atrás. -- La progresiva descomposición del Imperio, las sucesivas crisis, la desorganización en las Indias y, sobre todo, las necesidades económicas, fueron un caldo de cultivo que hicieron de los tratos corruptos una...