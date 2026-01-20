La brecha en la vía dejó muescas en todos los coches del Iryo hasta que colapsó

Todas las ruedas del Iryo accidentado presentan marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabeza tractora y el coche 6, que descarriló. El ministro Puente lo ha confirmado. La investigación analiza trenes previos y cree que el paso del 6189 rompió la vía.
La barra mínima en carril largo son 90m y para mantenimiento de 18, 36 y 72m
Y por cierto, en la rueda de prensa el ministro ha comentado que las muescas en varios trenes han aparecido en la rueda del otro carril, así que no parece que sea causa de la rotura
El ministro Óscar Puente ha confirmado en Telecinco. "Es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tengan marcas similares", ha apuntado el responsable de Transportes.
En paralelo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes, según fuentes de la investigación.
yo busque al principio de la noticia en google maps y pensé que era un problema del cambio de agujas, así desde mi casa y con el palillo en la boca.
Pues resulta que no soy tan lisssssto como pensaba y los técnicos darán sus conclusiones.
