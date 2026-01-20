edición general
La brecha en la vía dejó muescas en todos los coches del Iryo hasta que colapsó

Todas las ruedas del Iryo accidentado presentan marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabeza tractora y el coche 6, que descarriló. El ministro Puente lo ha confirmado. La investigación analiza trenes previos y cree que el paso del 6189 rompió la vía.

21 comentarios
jonolulu #5 jonolulu *
Los raíles de barra continua no son ni de 6, ni de 12m, sino de 288m

La barra mínima en carril largo son 90m y para mantenimiento de 18, 36 y 72m

www.adif.es/documents/20124/16499033/ET03.360.161.8_ED3_FC1.pdf/8807c2

Y por cierto, en la rueda de prensa el ministro ha comentado que las muescas en varios trenes han aparecido en la rueda del otro carril, así que no parece que sea causa de la rotura
4 K 71
DORO.C #1 DORO.C
Ya sé que hay otra noticia diciendo lo mismo, pero me ha parecido interesante por el detalle a nivel técnico.
1 K 29
#3 dclunedo
El Mundo. Bulo,, que me lo ha dicho Ayusame... :troll:
3 K 27
Andreham #6 Andreham *
#2 No va a salir ninguna noticia que diga que los comunistas bolcheviques colaborando con la ETA podemita woke musulmana es la responsable absoluta de cada tornillo fabricado en el tren y las vías. Solo van a salir noticias de la verdad y los hechos contrastados, porque a la gente le preocupa más que las víctimas y familiares reciban explicaciones de sus desgracias a que el fascismo tenga una bala más para tirar mierda.

cc/ #3 , me alegra que tengáis trabajo pero me da bastante pena que sea…   » ver todo el comentario
5 K 57
Febrero2034 #8 Febrero2034
#6 no se en que noticia habla de ETA Podemita Woke, esto lo dice el ministro del interior, Oscar Puente en una rueda de prensa. Se ve Oscar Puente tampoco tiene autoridad siendo el ministro del ramo.

Pero, no te preocupes, puedes seguir usando la ironia para quejarte de cosas que nadie ha dicho.
1 K 21
#10 tusko
#3 Ha sido ETA
1 K 21
#15 muerola
#3 el mundo es un bulo desde la primera página hasta última
2 K 10
plutanasio #20 plutanasio
#3 Es que es un bulo de la ultraderecha, lo dijo Rubén Sánchez aunque luego lo borró xD xD

x.com/SrLiberal/status/2013650594355933585
0 K 12
#4 konde1313
Yo no sé por qué se sigue investigando y todos los expertos piden paciencia cuando El Mundo ya sabe las causas. A ver, todos tenemos claro que ha sido ETA, como la última vez.
5 K 26
#17 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 El Mundo no sabe las causas, reproduce lo que dice la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil y el ministro:
El ministro Óscar Puente ha confirmado en Telecinco. "Es verdad que los bogies de los cinco coches primeros presentan una marca y es posible incluso, y es algo que se está analizando, que los dos o tres trenes que pasaron anteriormente tengan marcas similares", ha apuntado el responsable de Transportes.

En paralelo a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la Guardia Civil también ha asumido la rotura del carril como una vía principal de la investigación y ha analizado las ruedas marcadas tomando muestras con moldes, según fuentes de la investigación.
2 K 31
pingON #18 pingON
#16 ok tienes razón ETA ha puesto una bomba y el tren ha descarrilado ¿contento?
1 K 23
Febrero2034 #19 Febrero2034
#18 ¿Te parece divertido? ¿De verdad eso te parece divertido? El que creo q estas contento eres tu escribiendo tales cosas.
0 K 7
pingON #21 pingON
#19 tan irreal es una cosa como la otra, tu dices que el PSOE quiere ocultar, por ahora eso no se ha demostrado cierto, como no se ha demostrado cierto que haya sido ETA, ambas afirmaciones son ESPECULACIONES.
0 K 20
Febrero2034 #2 Febrero2034
No va a salir ninguna noticia que insinue minimamente que el gobierno tiene una minima responsabiliad. Solo van a salir noticias del relato
12 K -32
pingON #7 pingON
#2 hasta que no termine la investigación, todo lo demás son especulaciones, así de sencillo, ni relato ni leches, los técnicos deben hacer su trabajo.

yo busque al principio de la noticia en google maps y pensé que era un problema del cambio de agujas, así desde mi casa y con el palillo en la boca.

Pues resulta que no soy tan lisssssto como pensaba y los técnicos darán sus conclusiones.
0 K 20
Febrero2034 #9 Febrero2034
#7 Vale, entonces vamos a esperar cuanto ¿4 meses hasta que podamos publicar, no? Oki. ya me queda claro ¿esto vale para todo, que solo pueden publicar los expertos? Pregunto
1 K 21
pingON #12 pingON
#9 bueno no sé, tu mismo, Cuando vas al médico esperas los resultados de los análisis o tu lo sabes todo todo todo todo ???
0 K 20
Febrero2034 #16 Febrero2034
#12 Si me he cortado un dedo, no espero a las pruebas del médico para saber que tengo que ponerme una tirita. Obviamente ni tu ni yo sabemos todo todo todo, pero ¿a q no ha salido ninguna noticia de lo que yo he dicho? y fijate q aquí se publica mierda a punta pala si es de otras personas o gobiernos, que hasta he visto publicar la foto Acebes y entrabas y era la noticia de otra cosa que no tenia nada que ver.
Pero curiosamente nada, aunque lo haya confirmado el propio Oscar Puente, como pone en la propia noticia.

Todo son contestar gilipolleces para desviar la atención, que lo comprendo, eh.
0 K 7
curaca #11 curaca
#2 se lleva diciendo, desde hace unos días, que el problema estaba en la vía. Y el mantenimiento de la vía es responsabilidad de adif que depende del Ministerio de Fomento, por tanto algo de culpa sí se está insinuando que tiene el gobierno.
2 K 30
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#2 Es responsabilidad de la AEMET que miente como siempre.
1 K 15
Febrero2034 #14 Febrero2034
#13 ¿Te sientes mejor así?
1 K 6

