Brecha Salarial ¿Final de un mito?

Un análisis basado en la evidencia de diferencias salariales, sus factores explicativos, y algunas reflexiones sobre los roles de género. Quién no ha escuchado hablar alguna vez de la ‘brecha salarial’. Sobre la misma se ha discutido hasta el hartazgo, y no se ha llegado a un consenso (al menos no en la opinión pública). Hay quienes dicen que es un mito de proporciones épicas, y hay quienes dicen que es una de las discriminaciones sistemáticas a las mujeres más persistentes que existen.