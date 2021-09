Bravura | Antonio Agredano

Está en la vida ese asombro, esa lucha contra nada. El espanto y la batalla sombría. Quiero pensar que hay honra hasta en el derrumbe. Que atravesamos los años con tenacidad y brillo. «¿Es que nadie va de frente?», me escribe mi amigo Miguel al wasap. No sé qué contestar. También sirven las nuevas tecnologías para estos irreflexivos desahogos. Me cuenta lo que cualquiera podría contarme: codazos en la oficina, responsabilidades no asumidas, familias que se diluyen, amores temblando como la cuerda de un arco. El reloj, ese tirano bananero.