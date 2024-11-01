Brandon: él es el supuesto ‘incel’ que amenazó con masacre en la Universidad Mexicana BUAP; así fue ubicado

Se trata de un estudiante que amenazó a la comunidad universitaria y que realmente tenía la intención de cumplir sus amenazas. Durante las labores especializadas en materia digital, la Policía Cibernética de Puebla identificó ocho mensajes de amenaza desde la cuenta de ‘incel_buapo_depebegrandexd’. Cinco de las amenazas que publicó eran contra mujeres estudiantes de la BUAP, a quienes acusó de rechazarlo y amenazó con darles de balazos. www.meneame.net/story/alerta-supuesto-incel-amenaza-masacre-universida