Imagínese trasladándose en el tiempo al festival original de Woodstock en 1969, encontrando un lugar bueno y relativamente seco para relajarse y acomodándose para escuchar más de tres días seguidos de música. No, no es posible, pero lo más cercano que pueda llegar a esa experiencia llegará este agosto. Enganchado al 50 aniversario del evento, Woodstock 50 - Back to the Garden - The Definitive 50th Anniversary Archive, un juego de cajas de 38 discos.