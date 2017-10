La botnet Reaper podría ser una amenaza más grave de la que fue la botnet Mirai [ENG]

Hace ahora aproximadamente un año, la botnet Mirai provocó ataques a múltiples proveedores, especialmente en EEUU. La red se expandía infectando dispositivos conectados a Internet, como por ejemplo cámaras, a los cuales no se les había cambiado la contraseña por defecto. Ahora una nueva botnet, Reaper, amenaza con repetir los ataques, pero esta vez la infección es más avanzada, ya que no sólo busca contraseñas por defecto, si no que además utiliza técnicas de ataque para diversas vulnerabilidades conocidas que no han sido parcheadas.