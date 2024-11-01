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Bosch acelera el coche autónomo: ya prueba la conducción de nivel 3 a 120 km/h en China

Bosch acelera el coche autónomo: ya prueba la conducción de nivel 3 a 120 km/h en China

El avance hacia la conducción automatizada es una de las barreras que la industria del motor busca romper en el futuro. Su desarrollo es desigual en las distintas regiones del mundo, pero en China es especialmente avanzado y es precisamente allí donde Bosch está impulsando el desarrollo de sistemas de conducción automatizada de nivel 3, postulándose como socio tecnológico para fabricantes tanto locales como internacionales. Coincidiendo con el Salón de Pekín 2026, la compañía ha anunciado un crecimiento significativo en su división de movilidad

| etiquetas: coche , autónomo , nivel 3 , china , bosch
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DORO.C #1 DORO.C
Recordatorio de que Tesla no puede ofrecer nivel 3 al carecer de redundancia en los sistemas de control.
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