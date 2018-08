Borrell duda que fuera un error

Josep Borrell, en declaraciones a la prensa en Viena, ha asegurado que "el problema de la falsa traducción no es un problema menor, porque esta frase atribuida al juez Llarena es la única frase que aparece en el texto enviado al juez en los dos idiomas" ha apuntado. El ministro ha indicado que este hecho "ya es suficiente para pensar como se ha podido producir una situación que no es anecdótica". Borrell ha remarcado que este no se trata de un asunto "entre gobiernos", sino de un problema judicial y ha pedido "dejar trabajar a la Justicia".