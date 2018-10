Borrell admite que la venta de acciones de Abengoa fue un error

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha admitido este miércoles que cometió "un error" al vender acciones de Abengoa en diciembre de 2015 y, aunque se ha mantenido en que no dispuso de información privilegiada, ha dado a entender que no recurrirá la sanción para que, ahora que es ministro, no parezca un conflicto de interés. Preguntado por el PP en el pleno del Congreso, ha reconocido que la operación "no fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que pudo generar".