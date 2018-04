Borra esa sonrisa de tu cara: no tener cuenta en Facebook no te salva de que tengan tu perfil

[...] Tanto si borras una conversación como si eliminas tu cuenta de usuario, lo que borras es el acceso a esos datos por parte de otros usuarios y de ti mismo; ya no puedes modificar esa información ni aplicarle distintos filtros porque para ti ya no existe. Pero esa información permanece accesible para Facebook y sigue siendo útil a sus anunciantes en las campañas que ellos quieran, sin pedirte permiso jamás. Esto incluye todo lo que has hecho en Facebook, las cosas que has escrito y que has borrado antes de publicar.