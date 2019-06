No es que Bruce Springsteen (Nueva Jersey, 1949) fuera un advenedizo allá por el primer lustro de los ochenta, ni mucho menos. No era un recién llegado ni un cualquiera, ¡qué disparate! Había entregado ya obras indiscutibles como Born to run (1975), Darkness on the edge of town (1978) y The River (1980); era amado por los suyos y respetado por una mayoría creciente, pero le faltaba algo: Aún no llenaba estadios.