Boris Johnson dijo que una vez le ofrecieron cocaina pero estornudó, así que en realidad no la tomó [ing]

Con la campaña de Gove interrumpida por su admisión de que había tomado cocaína, el consumo de drogas por parte de Johnson nuevamente será objeto de escrutinio. En el programa de la BBC Have I Got News For You, dijo que le ofrecieron cocaína en la universidad, pero agregó una cláusula de salida típica de Johnsonian: "Estornudé por lo que no me subió la nariz. De hecho, puede haber sido azúcar en polvo ".