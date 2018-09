El ex ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, dijo que el plan de Brexit de la primera ministra Theresa May era equivalente a “pasar un chaleco suicida alrededor de la constitución británica y entregar el detonador” a la Unión Europea. Johnson es el favorito en las casas de apuestas para suceder a May y es considerado como partidario de una ruptura limpia con la UE tras dirigir la campaña “Salir” en 2016.