A Bordo de un Avión Apagafuegos / Volando como Nadie más se Atreve

Sergio Hidalgo visita el 43 Grupo del Ejército del Aire para mostrar desde dentro cómo operan los hidroaviones apagafuegos Canadair. Explica su entrenamiento, la dureza de las misiones, cómo cargan y lanzan agua y los riesgos de volar a baja altura en incendios reales. Un vistazo único a una unidad tan discreta como imprescindible
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1. "Apaga y vámonos": La lucha contra incendios del 43 Grupo: www.meneame.net/m/actualidad/apaga-vamonos-lucha-contra-incendios-43-g
2. Los hidroaviones del 43 Grupo en acción: www.meneame.net/story/hidroaviones-43-grupo-accion
3. 43 Grupo, in memoriam: www.meneame.net/story/43-grupo-in-memoriam
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