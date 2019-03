La Borda, un bloque de covivienda en suelo público que desafía a la especulación inmobiliaria en Barcelona

La Borda es la primera cooperativa de vivienda en cesión de uso que construye un edificio nuevo en un solar cedido durante 75 años por el Ayuntamiento de Barcelona. Los habitantes de La Borda no son propietarios. Tampoco están de alquiler. La cesión de uso se trata de un modelo en el que la propiedad sobre la vivienda recae en la cooperativa y no en el inquilino. En este sentido, la cooperativa cede el uso del hogar a la persona que vive allí, aunque ésta no puede ni vender ni alquilar la casa a terceros.