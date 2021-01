Bono, sobre Iglesias: "Es un tormento y no le veo como vicepresidente de un país moderno"

El expresidente de Castilla-La Mancha José Bono ha analizado este lunes la actualidad política de España y ha hecho balance del primer año del Gobierno de coalición. «No crea usted que aguantar a Podemos en el Gobierno debe ser nada fácil«, ha afirmado el ex ministro de Defensa. «A mí particularmente me gustaría que [Podemos] no fueran necesarios y que ese modo de actuar [del vicepresidente Iglesias], tan soberbio, que le lleva a comparar a un señorito como Puigdemont con los exiliados de la Guerra Civil española, es algo muy despreciable».