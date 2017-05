Bono carga contra Sánchez: "Me importa más ganar al PP en las urnas que insultarles en un mitin"

osé Bono está disgustado con los resultados de las primarias del PSOE y no lo ha escondido. El expresidente del Congreso, que apoyaba a Susana Díaz, ha reconocido en una entrevista que no le apetece demasiado hablar de lo ocurrido este domingo en las urnas, en las que ganó de forma contundente Pedro Sánchez obteniendo el 50,21% de los apoyos de la militancia. No obstante, Bono no ha perdido la oportunidad de arremeter contra el 'sanchismo': "Me importa mucho más ganar al PP en las urnas que insultarles en un mitin"