Se llama Mikel —@mikel_madari en Twitter— tiene solo 18 años y es de Bilbao. Seguramente has visto por tus redes alguno de sus tweets de la serie ‘Qué bonito es Internet’. Lleva desde mayo de 2016 recopilando lo peor y lo mejor del género humano en Redes Sociales. Esas conversaciones absurdas, esos anuncios imposibles, esos zascas, meteduras de pata o troleos legendarios. Pequeñas joyas de gente no conocida que constituyen un género propio en Internet. No importa tanto el origen o la verosimilitud del hecho como lo alto que pueda llegar.