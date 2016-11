1 meneos 5 clics

1 anónimos 0 1 compartir:

Bon Jovi tienen nuevo disco: un pulcro y certero ejercicio de rock de estadio del siglo XXI Si algo hay que reconocerle a Jon Bon Jovi es la capacidad para adaptarse al sonido de cada momento, partiendo desde el ruidoso y festivo rock ochentero de cardados imposibles hasta el impecable y adulto ejercicio de rock de estadio del siglo XXI que hacen en 'This house is not for sale', su nuevo álbum de estudio, a la venta este viernes 4 de noviembre.