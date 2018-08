Los bomberos rescatan a una lora de un tejado en Londres [ENG]

El loro escapó la semana pasada a Cuckoo Hall Lane. Dado que se temía por su vida se avisó a los bomberos quienes se desplazaron a Edmonton. Allí llegó un camión de bomberos, desplegaron una escalera y uno de los bomberos subió con un casco amarillo. Allí se encontró con el pájaro a quien le dijo que le quería, tratando así de que bajara. La lora respondió "fuck off" (largo de aquí) tras escuchar "I love you". Los bomberos intentaron también hablarle en griego y en turco. Finalmente la lora se movió a un árbol comprobando que no estaba herida.