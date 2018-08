Bomberos forestales se concentran para que Hacienda acepte su acuerdo con Tragsa y continuarán con las movilizaciones

Los trabajadores se han concentrado frente a la delegación de la empresa Tragsa y "lamentablemente" repetirán estas manifestaciones en el futuro, ya que no han recibido respuesta por parte de Hacienda, según ha informado a Europa Press el representante de Comisiones Obreras (CCOO), Antonio Criado. "No pararemos las movilizaciones hasta que no consigamos que se cumpla el acuerdo con Tragsa", ha advertido Criado, quien ha afirmado que ha acudido "bastante gente" a la concentración.