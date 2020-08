El bombero que grabó a sus compañeras en el vestuario no será expulsado del cuerpo [CAT]

El juez no considera que las imágenes sean de tipo sexual porque las mujeres sólo salen "desnudas" y no "masturbándose". Impone pena mínima de 4 meses de prisión por delito contra la intimidad al bombero de Barcelona que en 2015 ocultó una cámara en el vestuario femenino y grabó durante meses a 3 compañeras. No ve "relación entre el oficio de bombero y la comisión del delito" al considerar que cualquier persona autorizada a entrar en las dependencias, como un técnico de mantenimiento o personal de limpieza, podría haber cometido el mismo delito