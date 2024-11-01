Bombazo: "Amante Mazón cobró trama gürtel" Mazón podría ir a prisión por negligencia criminal  

Tal como ha recogido el programa La Sexta Xplica, la situación judicial del presidente Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana se complica , después de haberse conocido como la periodista enseño durante el transcurso de la comida con el presidente valenciano Carlos Mazón un vídeo sobre el desborde del barranco del Poyo en Utiel , a una hora donde y se contabilizaban cerca de 80 muertos por la Dana. El escándalo con Maribel Vilaplana no acaba ahí, después de haberse conocido también a través del programa La Sexta Xplica como la periodista