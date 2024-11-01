edición general
Bombazo: "Amante Mazón cobró trama gürtel" Mazón podría ir a prisión por negligencia criminal

Tal como ha recogido el programa La Sexta Xplica, la situación judicial del presidente Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana se complica , después de haberse conocido como la periodista enseño durante el transcurso de la comida con el presidente valenciano Carlos Mazón un vídeo sobre el desborde del barranco del Poyo en Utiel , a una hora donde y se contabilizaban cerca de 80 muertos por la Dana. El escándalo con Maribel Vilaplana no acaba ahí, después de haberse conocido también a través del programa La Sexta Xplica como la periodista

etiquetas: vilaplana , gürtel , mazón , dana , papa , corrupción
15 comentarios
wildseven23
¿Pero qué título de mierda es ese? Parece escrito por un indio de una peli de vaqueros.
calde
#7 #4 Desde luego es una buena excusa para votar negativo a un envío que habla mal del partido al que algunos defendéis.

Pero lo importante sigue ahí: La relación entre Vilaplana y el PP en otros casos de corrupción, que concuerda con la actitud que está mostrando ahora, mintiendo y tapando la responsabilidad no sólo suya sino también de Mazón.

#6 Te digo lo mismo que a los de arriba. Buena excusa para tirar abajo algo que no te gusta por su contenido, quejarse de que el titular no es suficientemente bonito. Pero el caso es que no miente, es lo que hay. Y esta señora se está demostrando que de inocente tiene poco. Parece que lleva toda la vida viviendo de la corrupción del PP.
frankiegth
#11. Se puede no mentir pero "presentar" la información de forma torticera e interesada. Esta clase de "periodismo" no es inocente y mucho menos deseable.

Además se pudo haber investigado y denunciando lo de la trama gürtel respecto a esta periodista desde mucho antes que la DANA. Se hace ahora para desviar la atención. Así de triste es todo.
(Edit #6)
poxemita
"el desborde del barranco del Poyo en Utiel"

Si la objetividad del vídeo es la de la entradilla mal vamos.

Por no hablar de lo de "amante".

En fin, envio basura que llegará a portada.
Cantro
#3 No con mi voto

Ya el simple hecho de "Noticia bomba" es para descartar instantáneamente. Sensacionalismo y buscar reacción con las tripas.
calde
#3 una imprecisión o error geográfico no es una cuestión de subjetividad, es un error sin más. Y no cambia el sentido del envío.
poxemita
#10 es un error mayor. Parte de la polémica en la gestión de la crisis viene de la desatención al barranco del Poyo, ya que alegaban que estaban centrados en la Forata y el rio Magro.
calde
#12 Pues mal informado estás, porque ya salió el vídeo de la consejera de emergencias diciendo que les preocupaba el barranco del Poyo antes de que se desbordase. Lo único que sucede aquí es que tanto ella, como mazón, como vilaplana, mienten una y otra vez. No son capaces de dar una versión real.
calde
Rel: www.meneame.net/story/quien-maribel-vilaplana-ascenso-canal-9-zaplana-

Para sorpresa de nadie, esta señora no era una periodista random, ha estado muy ligada toda su carrera a los gobiernos corruptos del PP. Seguro que tiene muchas cosas que callar... o contar si se ve forzada... :roll:
frankiegth
#0. Voto sensacionalista porque no me gusta el titular, tampoco me gusta el tono de prensa rosa masticado en el video y tampoco me gusta que se pretenda desviar el foco de los verdaderos responsables de la tragedia con cargos públicos, mando y corbatas.
NPCMeneaMePersigue
Cuidado con que desvíen la atención a la relación Mazón - Maribel de Mazón empresarios y fondos de inversión que dieron la orden, se llevan la pasta...
karakol
Mira que soy el primero que quiero a toda esta escoria en el trullo por mucho, mucho tiempo, pero esto es infumable. Y mira que se puede rascar con la relación de Vilaplana con los corruptos peperos, valga la redundancia.

Preséntamelo mejor, con que no sea para adolescentes con disfunción intelectual ya me vale, y te la voto.
calde
#9 Ahora mismo no encontré ninguna otra noticia donde pusiesen a Vilaplana haciendo la presentación del Papa e incluso hablando de ello a posteriori. Y creo que es bastante relevante porque demuestra lo implicada que estaba desde hacía tiempo en las corruptelas del PP. En un acto así no ponen a cualquiera al frente de ese evento. La de mierda que tiene que tener detrás después de tantos años y con la corrupción que ha habido en el PP de Valencia...

Pero nada, vosotros seguid poniendoos esquisitos. Dadle mas credibilidad a los montajes de la derecha con su lawfare, y otras mierdas.
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues ya es difícil que se desborde del barranco del Poyo en Utiel.
rafeame
Ya lo he visto en algún otro titular ¿cómo saben lo de que le enseñó el video? Supongo que se puede saber que ella lo recibió y lo vio ¿lo reenvío también?
