Las ‘bombas de carbono’ y los planes de la industria rebasan once veces el límite de seguridad del planeta

La ejecución y puesta en funcionamiento de los proyectos previstos por la industria de los combustibles fósiles hasta 2050, incluidas las llamadas ‘bombas de carbono’ –instalaciones que a lo largo de su vida útil expulsarán más de una gigatonelada (GtCO2) de CO2– supondrá la emisión de once veces el presupuesto de carbono restante para que el planeta pueda mantenerse dentro de los límites buscados por el Acuerdo de París: no superar los 1,5 ºC. Es la principal conclusión de los nuevos datos publicados en el proyecto Carbon Bombs, elaborados po