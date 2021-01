...las vacas ya no daban leche y que las gallinas no ponían huevos y los frutales no daban fruta y la caña se criaba raquítica y un largo etcétera más. Y ahora que estamos en plena pandemia del virus chino, el resto del mundo podríamos pensar -a algo hay que echarle la culpa- que los chinos nos están bombardeando/contagiando a todos con su virus. Lo mismo que según Isidoro Malmierca hacían los americanos con la Isla de Cuba.