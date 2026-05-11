Bolivia sella una agricultura plagada de agroquímicos tras la aprobación de nueva soya transgénica

El ingreso de la soya HB4 viene acompañado de una serie de agentes químicos, como el plaguicida glufosinato de amonio, advierte el investigador y economista ambiental Stasiek Czaplicki. “No se trata solo de una semilla, sino de un paquete tecnológico que permite fumigar el cultivo con un herbicida más tóxico sin dañarlo. Esto responde a un problema generado por el propio modelo agroindustrial: el uso intensivo de herbicidas como el glifosato ha favorecido la aparición de malezas resistentes y la respuesta ha sido escalar hacia agroquímicos más