edición general
8 meneos
9 clics

Bolivia sella una agricultura plagada de agroquímicos tras la aprobación de nueva soya transgénica

El ingreso de la soya HB4 viene acompañado de una serie de agentes químicos, como el plaguicida glufosinato de amonio, advierte el investigador y economista ambiental Stasiek Czaplicki. “No se trata solo de una semilla, sino de un paquete tecnológico que permite fumigar el cultivo con un herbicida más tóxico sin dañarlo. Esto responde a un problema generado por el propio modelo agroindustrial: el uso intensivo de herbicidas como el glifosato ha favorecido la aparición de malezas resistentes y la respuesta ha sido escalar hacia agroquímicos más

| etiquetas: bolivia , agricultura , agroquímicos , soya transgénica
6 2 0 K 90 Ecologíaymed
4 comentarios
6 2 0 K 90 Ecologíaymed
cocolisto #1 cocolisto
La Pachamama está sufriendo desde el acoso al movimiento que modernizó Bolivia con Morales a la cabeza como lo hicieron con Correa en Ecuador
Primero destruyen un país y luego lo envenenan o lo convierten en un país narcotráficante.
Y Europa comprando productos tratados con todo tipo de mierdas y estableciendo acuerdos sin control.
0 K 20
ochoceros #2 ochoceros
Más productos cancerígenos a la cadena alimentaria. ¿Qué podría salir mal?
0 K 11
Yoryo #3 Yoryo
#2 ¿Mercosur? :troll:
0 K 12
ochoceros #4 ochoceros
#3 Aquí ya estamos jodidos con las importaciones "descontroladas" mientras a los locales los abrasan a controles.
0 K 11

menéame