Bolivia: golpe de cruz y fusil

Las sectas evangélicas no han colonizado América Latina solo para llevar el Verbo. El ora et labora del Císter es en el siglo XXI una llamada a la labor política, por lo cívico y lo militar. Luis Fernando Camacho lidera, de hecho, el Frente Cívico de Santa Cruz: canta victoria rodeado de paramilitares embozados con el símbolo del Castigador tatuado en el chaleco antibalas. The Punisher: el personaje Marvel del asesino sin juicio, ni defensa. Los hombres y mujeres de fe solo creen en la justicia divina.