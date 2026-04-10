Bolitas de calabacín, la receta de albóndigas de verduras que no hace falta freír

Estas bolitas de calabacín son una suerte de albondiguillas vegetales, unidas con huevo como cualquier albóndiga, pero con el calabacín como estrella de la función. El calabacín se ralla y se escurre a conciencia antes de formar la masa, que ya sabemos que contiene muchísima agua. Con huevo y pan para amalgamar, y un especiado con gracia, estas bolitas son una delicia que, como todos los bocados pequeñicos, te resultarán un poco adictivas.