Boinas verdes del ejército ayudan secretamente a los sauditas a combatir la amenaza de los rebeldes de Yemen (eng)

Los comandos del Ejército de EE UU están ayudando a localizar y destruir los depósitos de misiles balísticos de los hutís.Funcionarios de los EE UU y diplomáticos europeos proporcionaron a The New York Times detalles sobre la operación de los boinas verdes, que no se había divulgado previamente. Parecen contradecir las declaraciones del Pentágono de que la asistencia militar estadounidense a la campaña encabezada por Arabia Saudita en Yemen se limita a la recarga de combustible de aviones, logística e intercambio general de información.