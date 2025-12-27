Boicot al teatro que criticó el catalán: obligado a cerrar y devolver subvenciones

La compañía anuncia su final tras meses de persecución y ahogada por las deudas. El sketch, representado el pasado verano, desencadenó una oleada de críticas, incluidos dirigentes de la Generalitat. La sala Periferia Cimarronas, que gestiona el teatro donde se presentó el sketch, ha anunciado su cierre a finales de enero, asfixiada por las deudas y porque la Administración le ha obligado a devolver subvenciones oficiales, al no haber llegado a programar el suficiente número de obras de teatro en catalán.
La derecha puede cometer el acto mas vil y rastrero que ElCOnfidencial buscará la forma de suavizarlo, titutarlo de la forma mas inofensiva posible y, al final, lo defenderán, porque quien paga, manda.
Luego la oposición de esta derecha, hacen algo normal y de acuerdo a ley y te lo titularan de la forma mas sensacionalista y catastrofista posible.
Hace tiempo que no lo digo, pero porque ya son tantos frentes que no se ni por donde empezar... Pero los medios de propaganda y sus sedes hay que quemarlas, por como manipulan la sociedad sin piedad y por como roban millones de euros publicos con trafico de influencias.
¿ Esto no es fascismo?
Según él... En estos casos se cobran paguitas, te burlas de los electores que dan pie a dichas paguitas... de paso, les tachas de "estar politizados", y con las paguitas... te compras un chalé, y de paso, pones a tu primo en la Quirón.
Esque no entiendes el patriotismo de #2
No fascismo es cerrarlo por decreto
Dejar de asistir a obras medicores o que no te gustan se llama libertad de eleccion justo lo pouesto al fascismo o VOX
Reclamar subvenciones a los que no cumplen las condiciones está bien
"La sala tendrá que devolver una subvención de programación por no alcanzar el mínimo de funciones en catalán"
pero eso se le olvida al confidencial?
Ya había medios de comunicación que habían informado que la sala había… » ver todo el comentario
Tema subvenciones e idioma a parte
Ahora, si vas llamando "tonto" a los catalanes estando en cataluña pues... por mucho que lo hagas en catalán no te vendrán los "tontos" catalanes a verte, es normal...
Además, hay una sutil diferencia, el pueblo es el que ha decidido no ir, no ha sido el gobierno que ha decidido cerrarlos/censurarlos ( fascismo ) como hace Trump y otros, tenían la libertad, el pueblo no ha ido /fin
Yo hubiese hecho una adaptación del chiste del chino meando en una calle de Barcelona.
Malos tiempos para la auténtica libertad.