Boicot al teatro que criticó el catalán: obligado a cerrar y devolver subvenciones

La compañía anuncia su final tras meses de persecución y ahogada por las deudas. El sketch, representado el pasado verano, desencadenó una oleada de críticas, incluidos dirigentes de la Generalitat. La sala Periferia Cimarronas, que gestiona el teatro donde se presentó el sketch, ha anunciado su cierre a finales de enero, asfixiada por las deudas y porque la Administración le ha obligado a devolver subvenciones oficiales, al no haber llegado a programar el suficiente número de obras de teatro en catalán.

Juntar un boicot, que no lo niego por qué lo desconozco, con incumplir los requisitos para disfrutar de una subvención es sensacionalismo puro y duro
#6 No me consta ningún anuncio de boicot. La gente, simplemente, no va a donde le insultan.
Elconfidencial señores y señoras.

La derecha puede cometer el acto mas vil y rastrero que ElCOnfidencial buscará la forma de suavizarlo, titutarlo de la forma mas inofensiva posible y, al final, lo defenderán, porque quien paga, manda.

Luego la oposición de esta derecha, hacen algo normal y de acuerdo a ley y te lo titularan de la forma mas sensacionalista y catastrofista posible.

Hace tiempo que no lo digo, pero porque ya son tantos frentes que no se ni por donde empezar... Pero los medios de propaganda y sus sedes hay que quemarlas, por como manipulan la sociedad sin piedad y por como roban millones de euros publicos con trafico de influencias.
#5 Seguro que no
Ni que gobernará vox....


¿ Esto no es fascismo?
#1 pero es del bueno, del de mis amigotes que van en contra del fascismo castizo.
#1 #2 si recibes una subvención por programar X número de obras de teatro en catalán y no lo haces... pues eso. Lo veo lógico.
#3 seguro que hay muchos teatros que no cumplen esa normal y no se la han quitado. Pero como no muerden la mano que les da de comer.... Pues así estamos.
#5 denuncialos.
#5 Como por ejemplo Periferia Cimarronas, un, dos, tres responda otra vez
#3 nono, no entiendes a #2

Según él... En estos casos se cobran paguitas, te burlas de los electores que dan pie a dichas paguitas... de paso, les tachas de "estar politizados", y con las paguitas... te compras un chalé, y de paso, pones a tu primo en la Quirón.

Esque no entiendes el patriotismo de #2
#1 Sensacionalismo no, lo siguiente
No fascismo es cerrarlo por decreto
Dejar de asistir a obras medicores o que no te gustan se llama libertad de eleccion justo lo pouesto al fascismo o VOX
Reclamar subvenciones a los que no cumplen las condiciones está bien

"La sala tendrá que devolver una subvención de programación por no alcanzar el mínimo de funciones en catalán"
pero eso se le olvida al confidencial?

Ya había medios de comunicación que habían informado que la sala había…   » ver todo el comentario
#4 En Madrid comportarse así lo llamar colaboración público-privada, yo veo un incumplimiento de una ayuda. Toda ayuda es necesario fiscalizar la para que se destine al fin especificado.
#1 un teatro con muchas deudas y que ahora se ha quedado sin subvenciones al no programar obras en catalan, no veo el problema aqui.
#1 Después de leerlo No
#1 Si te pones la mayoría de tu público en tu contra, pues es lo que tiene, que la gente pase de ir

Tema subvenciones e idioma a parte

Ahora, si vas llamando "tonto" a los catalanes estando en cataluña pues... por mucho que lo hagas en catalán no te vendrán los "tontos" catalanes a verte, es normal...

Además, hay una sutil diferencia, el pueblo es el que ha decidido no ir, no ha sido el gobierno que ha decidido cerrarlos/censurarlos ( fascismo ) como hace Trump y otros, tenían la libertad, el pueblo no ha ido /fin
Pues ya hay que ser tontos, podrían haberse inventado cualquier mierda de 5 minutos donde se digan unas palabras en catalán y listo. Requisito cumplido.

Yo hubiese hecho una adaptación del chiste del chino meando en una calle de Barcelona.
Que den conciertos :troll:
Los nacionalismos son siempre fachas, tanto el español, catalán o vasco. A ver si nos enteramos de una puta vez.
El boicot siempre es útil
Fachas haciendo cosas de fachas. Censurar la diversidad de idiomas en el teatro, la parodia de los valores, la crítica constructiva... Me suenan de otros fachas con distinta bandera y en tiempos de dictadura.
Malos tiempos para la auténtica libertad.
