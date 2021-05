El boicot soviético en los Juegos de 1984 costó millones a McDonald’s

La promoción de McDonald’s se llamaba If the US wins, you win. Pero acabó siendo, US wins, you win, we lose. La empresa nunca ha hecho público cuánto le costó el boicot soviético a los Juegos Olímpicos de 1984, pero se estimó en algunas decenas de millones de dólares. No está mal. Lo cierto es que después de que Estados Unidos hubiera boicoteado las olimpiadas de Moscú de 1980, no entraba dentro de lo improbable que los rusos les devolvieran la jugada. Ahí, los amigos de la marca del payaso sonriente no estuvieron finos.