Boicot a PRIMARK: Responsable de la mayor catástrofe de la industria textil en Bangladesh

PRIMARK es la responsable de la mayor catástrofe de la industria textil donde murieron más de 1.300 trabajadoras en sus fábricas de Bangladesh. PRIMARK firmó un acuerdo que exige a las marcas de moda tomar medidas de seguridad (incendios, etc). Este acuerdo caduca en mayo de 2021 y no está claro que lo vaya a renovar. Este no es el tipo de comercios que queremos. Y menos a escasos cien metros del comercio del Casco Viejo de Bilbao. Apelamos a un consumo consciente, responsable y transformador que sea sostenible.