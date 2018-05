Boicot a Eurovisión: la España rancia tiene la piel muy fina

Estos días, una muchedumbre enfurecida ha conseguido generar ruido en redes y medios a través de 40.000 ofendidos registrados en un formulario online. ¿Millennials? No, sus furiosos capitanes son los rancios que han bautizado a los millennials de 'generación sensible. “Están provocando”, “me están ofendiendo”, “no me representa”, “se han mofado”, “es una falta de sensibilidad”. Si quien ha leído estas quejas pasó hace tiempo la frontera de la mediana edad, asentirá seguro de que las ha pronunciado entre lágrimas un millennial exagerado.