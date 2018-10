El BOE refleja cambios sucesivos en las declaraciones patrimoniales de Rafael Catalá

Pasó de tener un activo de 769.933 euros en 2012 a contar con apenas 100.000 euros en propiedades en 2016. Se constata así que en sus dos últimas declaraciones,Catalá no informó de que era copropietario (posee el 49,7%) de Pocat Consultoría and Management S.L..Esta sociedad se constituyó en 2008,cuando Rafael Catalá presidía una gran empresa de Juego,Codere. Pese a que el objeto social de la empresa no es otro que “el asesoramiento, la consultoría y la tramitación documental”,el exministro habría adquirido a través de esta sociedad hasta cuat